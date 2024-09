Calcio Promozione | San Giuliano da tre pari Urbino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa 24 settembre 2024 – La terza giornata del campionato ditoscana girone A registra una sola squadra al comando a punteggio pieno: Cubino che passa anche sul campo del Viaccia per 1 – 2 e sale a quota nove punti. Il Sanfa un bel risultato ed espugna un campo ostico come quello del Pietrasanta per 0 – 2. Dopo dieci minuti è Ghelardoni a sbloccare il match mentre a dieci minuti dalla fine è Niccolai ad archiviare la sfida siglando la rete del raddoppio sangiulianese. Una vittoria che porta a sei i punti della squadra di mister Roventini, gli stessi del San Marco Avenza e della Lampo Meridien. Questo il tabellino. Pietrasanta: Citti L., Cosentino, Terigi, Ceciarini, Da Prato, Bresciani, Szabo, Biagini, Bruzzi, Remedi A., Mattiello. A disposizione Favilli, Bartoli, Laucci, Aquilante, Della Pina, Adami, Romanelli, Maggi, Falorni. All.