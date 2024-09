Atalanta col Como altri tre gol subiti | la Dea è la peggior difesa della Serie A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Una media di oltre due gola partita, tre sconfitte e appena 6 punti raccolti in cinque giornate: non è certo questo l’avvio di stagione che si aspettava Gian Piero Gasperini per la sua, che contro ilè caduta in casa per 2-3. Altre tre reti subite dalla Dea, che diventa così ladell’intero campionato con già undici reti al passivo, unica squadra in doppia cifra in questa statistica di certo poco ambita. Lo 0-4 sul campo del Lecce è un lontano ricordo, perché da quella serata l’ha subito almeno due reti in ogni partita, con il punto più basso toccato nel 4-0, stavolta subito, in casa dell’Inter, e anche le tre reti subite questa sera dal neopromosso, al primo successo stagionale, non possono certo far sorridere Gasperini.