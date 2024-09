Al Cimitero Monumentale di Milano assegnate tre edicole del valore di 3 milioni e 800mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Il– tra i più belli d’Italia e un vero e proprio museo a cielo aperto di architettura moderna e contemporanea e per questo inserito a pieno titolo nei circuiti turistici – è anche una macchina che produce soldi per il Comune di. La riprova è arrivata ancora una volta oggi, quando Palazzo Marino ha assegnato trestoriche per una cifra di poco inferiore ai 3800 mila, il triplo della base d'asta. L'asta pubblica si è svolta in mattinata negli uffici comunali di via Larga. Un risultato insperato, inevitabilmente accolto come manna caduta dal cielo.