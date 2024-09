Tennis | tra Laver Cup e polemiche sul calendario con senso relativo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) LaCup 2024 è terminata ieri. L’ha vinta il team Europe per 13-11 sul Team World, ribaltando una situazione che al secondo giorno vedeva un 4-8 e a metà terzo un 7-11. Fin qui il fatto sportivo, che data la natura di sostanziale esibizione con benefit dell’evento di Berlino può lasciare a ognuno le proprie considerazioni. Il vero tema che si è presentato dalle parti della Uber Arena è quello del. Non un tema molto facile da affrontare, perché del congestionamento se ne lamentano periodicamente in tanti e abbastanza spesso. Semmai, fa sorridere che a lanciare un allarmesia stato Carlos Alcaraz, che ha letteralmente urlato il proprio disappunto: si gioca troppo, secondo lui.