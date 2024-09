Scenari catastrofici per gli equilibri globali | allarme-Meloni cosa minaccia l' umanità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Quando parliamo di sviluppo, non possiamo non occuparci delle nuove frontiere del progresso tecnologico, a partire dall'intelligenza artificiale generativa, un fenomeno del quale, consentitemi, temo che non si abbia ancora sufficiente consapevolezza": Giorgialo ha detto intervenendo al Vertice del Futuro nel palazzo di vetro dell'Onu a New York. "L'intelligenza artificiale - ha continuato la premier - è soprattutto un grande moltiplicatore, ma la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere è chevogliamo moltiplicare? Per capirci, se questo moltiplicatore venisse utilizzato per curare malattie che oggi sono incurabili, allora quel moltiplicatore concorrerebbe al bene comune, ma se invece quel moltiplicatore venisse utilizzato per divaricare ulteriormente gli, allora glisarebbero potenzialmente".