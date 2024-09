Peppermint – L’angelo della vendetta | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024): ladeldelL’attrice Jennifer Garner è principalmente nota per le sue partecipazioni adi genere commedia, come 30 anni in 1 secondo o Appuntamento con l’amore. Nel corsosua carriera, tuttavia, ha dimostrato di possedere anche una notevole predisposizione per il genere action, cimentandosi in questo con ildel 2005 Elektra. In seguito, la Garner è tornata su un territorio simile con il più recentedel 2018 diretto dal regista francese Pierre Morel, noto anche per aver diretto thriller d’azione come Io vi troverò, From Paris with Love e The Gunman.