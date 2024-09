Meloni all’Onu | Non si creino Paesi di serie A e serie B È un caso l’asse con Musk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Non è una novità. Il meglio di sé Giorgialo dà in materia di esteri. Ieri nel suo intervento almblea generale dell’Onu lo ha dimostrato di nuovo: un discorso breve ma abile da più punti di vista. In cui ancora una volta si è proposta come statista, che è poi la sua vera e principale ambizione. Ha giocato infatti la carta del multilateralismo – focus del Patto per il futuro del segretario generale Antonio Gutierres –, cercando di non fare sconti ma attenta anche a non esagerare. “L’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e delle Nazioni unite” ha garantito con giubilo degli ospiti. Ma subito ha indossato una veste quasi draghiana: “L’Onu non deve essere un club per scambiarsi idee, ma il luogo in cui le idee diventano azione”.