L’anziana dimenticata due volte Nessuna richiesta per i funerali La figlia ha incassato più pensioni?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nessuno chiede il funerale. Così quasi da un mese. Neppure quellache con lei ha vissuto nell’appartamento di via Montanara e che, secondo l’inchiesta della procura, ha continuato a farlo anche dopo la morte di Carla Bazzani, con il suo corpo abbandonato sul letto, un lenzuolo a coprirlo interamente. È la fine di una donna di 92 anni; è l’incredibile vicenda che ha sconvolto la città, in un agosto torrido e carico di mistero. Le indagini della Mobile diretta da Davide Comito hanno chiuso il cerchio sul caso con l’informativa già sul tavolo del magistrato Julia Maggiore. Che in questi giorni dovrà decidere come orientare l’inchiesta. Ma ci sono ancora punti oscuri su cui fare luce.