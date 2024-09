Domani la ripresa Oggi giorno di riposo Problemi per Casale | sarà da valutare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lunedì die ritrovo a Casteldebole fissato per la giornata di: il primo successo stagionale vale ben una giornata libera. A maggior ragione nel bel mezzo del tour de force campionato-Champions. Quest’ultimo è argomento che riguarda anche il prossimo avversario dei rossoblù: sabato alle 20.45, al Dall’Ara arriva l’Atalanta di Gasperini, cheospiterà il Como dopo aver fermato in settimana l’Arsenal di Calafiori (ieri in gol contro il City).il secondo big match per i rossoblù, dopo il ko di Napoli:il primo dopo aver trovato certezze e i primi tre punti al termine del successo di Monza, il primo della gestione Italiano.