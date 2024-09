Caso scuole Besta attivista a processo Presidio fuori dal tribunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 -davanti aldi via D’Azeglio, dov’è in corso l’udienza conclusiva delal giovane arrestato a inizio aprile per furto pluriaggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo le vicende e gli scontri al parco Don Bosco. Il giovane è arrivato in via D’Azeglio accompagnato dagli avvocati Mario Marcuz e Mattia Maso: per lui a maggio la giudice Anna Fiocchi aveva accettato la richiesta dicon rito abbreviato condizionato all’audizione di due testimoni e alla produzione di foto, video e altri documenti, dopo la convalida dell’arresto mesi fa, senza misure cautelari (la procura aveva chiesto per il ragazzo i domiciliari). Mentre il giovane oggi 20enne si trova in aula per ildaldecine e decine di attivisti restano income accaduto durante l’udienza precedente.