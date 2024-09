Zercocalcare | Egemonia culturale della destra? Anche la sinistra ha fatto propri interessi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “cerca? è vero che c’hanno questo pallino, hanno una cultura che è rimasta in panchina per tanti anni, nel senso che comunque lapost-fascista ha prodotto dal dopoguerra in poi una serie di testi,dei filosofi, dei pensatori in qualche modo, edei gruppi musicali, che non hanno mai trovato uno sbocco nel mainstream, per questo adesso probabilmente c’hanno il pallino” Così Zerocalcare dal Palco dello Shuster a Roma in un incontro con Ilaria Salis. “io penso che questa roba non gli funziona tendenzialmente, non gli funziona perché quella roba è poco attraente, è anacronistica” poi rigardo al neo ministrocultura Giuli: “lui da anni ha avuto una trasmissione in Rai, io vi invito tutti ad andarle a guardare, se fosse per me quella trasmissione continuerebbe, perché io e lui la visualizziamo continuo è una cosa bellissima”.