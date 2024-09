Nelle giornate più grigie | morte di Paola Marella Claudia e Azzurra sconvolge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladiè stata un pugno nello stomaco. Troppo dolore per l'addio alla 61enne architetta e conduttrice milanese, celeberrima star di Real Time con i suoi programmi su case e immobiliare. Ci ha lasciato sabato 21 settembre al termine di una lunga battaglia contro un tumore al seno. Tra i primi a ricordarla Enzo Miccio, che le ha dedicato un breve messaggio su Instagram: "CI mancherai, Paolina mia". Poi Csaba Della Zorza, che la ricorda rievocando alcuni istanti privati, quotidiani: "Buon viaggio amica mia, riposa in pace. Mi mancherà incrociarti in bicicletta e fermarsi per un caffè insieme nel tuo bar preferito". A ancora, il ricordo di Alba Parietti, "ciao", il tutto a corredo di una foto che la ritraeva con lain una vacanza a Formentera. La Parietti definisce l'amica "una donna in gamba elegante, capace, divertente, vitale".