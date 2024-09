Le associazioni di volontariato si fanno conoscere in piazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Appuntamento oggi dalle 10 alle 20 con “BA Cuori Insieme”, manifestazione che porta per le principali vie e piazze del centro sessantaquattrodied enti del Terzo settore che operano sul territorio bustocco, presenze preziose per l’attività che svolgono. Organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’associazione di Protezione civile Augustus, l’iniziativa permetterà ai cittadini diqueste realtà, sostenere progetti, offrire disponibilità, avvicinarsi a nuovi percorsi di crescita e inclusione. Il primo cittadino Emanuele Antonelli e l’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi perda vicino il bene che lecompiono, confermandosi quotidianamente come presenze preziose.