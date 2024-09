The Rugby Championship 2024 la Nuova Zelanda passa in Australia e resta in corsa per il secondo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) All’Accor Stadium di Sydney l’cede il passo allaper 28-31 nel match valido per la quinta giornata del Thenonché come prima delle due sfide valide per l’assegnazione della Bledisloe Cup. Grazie a questo successo gli All Blacks si portano momentaneamente alin classifica con 11 punti, mentre i Wallabies, che incamerano il bonus difensivo,no ultimi ma vanno a quota 5. Non viene assegnato il bonus offensivo in quanto entrambe le selezioni marcano quattro mete. Nel primo tempo l’inizio è da incubo per l’, che dopo appena un quarto d’ora di gioco si ritrova sotto 0-21: al 2? va in meta Jordan, al 9? marca Ioane, ed al 15? segna Clarke. Dalla piazzola McKenzie non perdona e lavola.