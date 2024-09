Moles Energia strumento geopolitico fondamentale

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 21 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il mondo sta assistendo ad una rivoluzione delle tecnologie energetiche, e se mercato energetico e relazioni internazionali sono sempre stati strettamente collegati, l’uso in positivo o in negativo della risorsaè unoormai, da cui l’azione che ogni attore svolge nel sistema internazionale non può più prescindere”. Lo ha detto Giuseppe, Amministratore delegato di Acquirente Unico, intervenendo alle Giornate dell’e dell’Economia Circolare organizzate da Globe e da World Energy Council, in corso a Trevi.