Fed taglio del costo del dollaro | arrivano i commenti degli Esperti

(Di sabato 21 settembre 2024) Come era prevedibile, glidi economia, quelli con la E maiuscola, hanno atteso qualche giorno prima di commentare il recentedeldel. Senz’altro è stata una scelta felice che ha limitato la crescita a dismisura del groviglio di constatazioni inesatte venute fuori nella prima ora. Le loro  opinioni riguardano i possibili effetti, sia micro che macroeconomici, previsti prossimi a diventare tangibili. A innescarli, con buona attendibilità sarà stata l’ultima decisione della Fed. Tali effetti non mandano segnali di presenza solamente negli USA ma spaziano anche nel resto del mondo. Ciò accade non fosse altro che per la diffusione planetaria che in tanti anni il biglietto verde ha conquistato. Nella Penisola in modo particolare, soprattutto dallo sbarco delle truppe alleate, continuando tuttora.