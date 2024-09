Totò Schillaci bomber di periferia | l’omaggio di Palermo per le nuove generazioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sarà destinata al ripristino di un’area nel territorio parrocchiale dove sono presenti spazi per gioco, due campetti, un salone teatro e ambienti per attività di doposcuola e ludiche la raccolta delle offerte fatta durante i funerali in Cattedrale didell’exdi Italia ‘90,, morto dopo una lunga malattia. Lo riporta l’Adnkronos. “Nel territorio è uno spazio prezioso dove intrattenere bambini, ragazzi e giovani – ha detto il parroco della Cattedrale, Filippo Sarullo, in occasione delle esequie -. La finalità è sottrarli alla strada, visto che il territorio non offre nessuno spazio, per dare loro la possibilità di uno luogo sicuro dove studiare, giocare e crescere insieme. Ristrutturata l’area, uno dei due campetti sarà intitolato a“. L'articolodidiper leCalcioWeb.