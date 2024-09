Pederzoli attacca Bonaccini e Figliuolo | Soldi non spesi per la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 20 settembre 2024) La Romagna è di nuovo in ginocchio: nella nottata tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre le province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Rimini, Forlì e Cesena sono state colpite da una violenta ondata di maltempo che ha causato centinaia di frane, smottamenti e allagamenti. Diversi fiumi sono esondati e ci sono migliaia di persone sfollate: nella mattinata di oggi sembrava che ci fossero anche due cittadini dispersi a Bagnocavallo (provincia di Ravenna), ma nelle ultime ore il prefetto provinciale ha dichiarato che non è stata depositata alcuna denuncia in merito. Alluvione in Emilia Romagna, il sindaco di Brisighella (Ravenna) durissimo sull’operato della Regione e del commissarioTra commentatori, esperti e addetti ai lavori, in molti sono rimasti sorpresi dall’impatto drammatico che questa ennesima alluvione ha avuto sul territorio emiliano romagnolo.