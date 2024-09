Novara anziano narcotizzato e rapinato in casa | arrestate due donne Era rimasto incosciente per 96 ore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024)con benzodiazepine e derubato di bancomat, contanti, oggetti in oro e telefono cellulare. È accaduto adove un ultraottantenne è stato trovato privo di sensi sul divano mentre la sua abitazione era a soqquadro: gli agenti della polizia lo hanno soccorso e avviato subito le indagini. È stato così ricostruito che l’uomo era stato avvicinato in una strada del centro da dueche, dicendo di essere affamate e senza soldi, lo avevano convinto a portarle nella sua abitazione. Qui gli avevano fatto bere una bevanda. L’ultraottantenne eraper 96 ore. Dallaerano stati portati via oggetti d’oro, il denaro contante e la carta bancomat contenuti nel portafogli, e anche il telefono cellulare dell’uomo. Sul tavolo gli agenti hanno trovato tre bicchieri, uno dei quali contenente un liquido più scuro degli altri due.