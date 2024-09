Muore sul lavoro a 24 anni Era il suo primo giorno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Mercoledì 18 settembre, un drammatico incidente sulha spezzato la vita di Toumi Joel Varis Tchouda, un giovane di 24originario del Camerun. L’incidente è avvenuto a Buccino, in provincia di Salerno, dove il ragazzo, giunto in Italia meno di un anno fa e residente a Battipaglia, ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione di un edificio. La Dinamica dell’Incidente Secondo le prime ricostruzioni, la caduta è avvenuta da diversi metri di altezza. Nonostante il tempestivo trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Battipaglia, gli sforzi del personale medico si sono rivelati vani, e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo. Il ragazzo sognava di diventare pugile e aveva cercato un’opportunità lavorativa per supportare la sua famiglia in Camerun, pur continuando a dedicarsi al suo allenamento.