Mercati globali | i titoli finanziari hanno ancora forza per correre

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le azionivissuto un’estate sulle montagne russe a causa delle view estremamente mutevoli sull’economia globale e sugli utili societari, nonché sul probabile percorso dei tassi d’interesse. È probabile che anche nei prossimi mesi si navigherà in acque mosse, non da ultimo per via del fatto che gli investitori dovranno affrontare l’inizio di un ciclo di tagli dei tassi di interesse da parte della Fed e le elezioni statunitensi di novembre. Asset allocation: cautela dopo il rally estivo E’ quanto si legge nel commento “: iper”, a cura della Strategy Unit di Pictet Asset Management il quale spiega che “entrambi i fattori potrebbero causare una forte divergenza nella performance dei singoli settori azionari. In generale, manteniamo una posizione neutrale su obbligazioni e azioni.