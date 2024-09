L’importanza dello sport a scuola | parla Adelia Lucattini

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024) ROMA – Loè una risorsa chiave per promuovere il benessere psicologico dei giovani. Alla fine degli anni Novanta, l’adolescenza era identificata come una fase “critica” per lo sviluppo emotivo e psicologico, con un forte aumento delle tensioni, dei drammi interiori e dei conflitti familiari. Le ricerche dell’ultimo decennio hanno ridefinito il periodo adolescenziale come una fase cruciale della crescita mentale, molto responsiva a stimoli interni ed esterni, fertile per l’apprendimento e la socializzazione. Un periodo vitale con qualche conflitto, necessario per un buon sviluppo psichico. “Uno studio pubblicato su Social Science & Medicine Journal ha evidenziato che a livello mondiale circa il 13,4% degli adolescenti soffre di disturbi psicologici, con l’ansia che rappresenta il 65% dei casi e la depressione il 26%.