Focus | prezzo medio benzina self a 1 749 euro gasolio 1 632

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ildellain modalitàè 1.749al litro (1.752 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1.730 e 1.767al litro (no logo 1.742). Ilpraticato del diesel è 1,632al litro (rispetto a 1,634), con i diversi marchi tra 1,614 e 1,649al litro (no logo 1,626). Lo rivela l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 19 settembre. Si assiste alla terza seduta consecutiva in aumento per le quotazioni internazionali dei raffinati, soprattutto sulla, ma le medie nazionali dei prezzi praticati sulla rete italiana continuano a mostrare segnali di assestamenti all’ingiù.