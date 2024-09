Baghet gaita cornamusa e musette | alla SS Trinità di Casnigo fra musica e preghiera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024). Un contesto mozzafiato, per un’elevazionele destinata ad unire strumenti a fiato delle più disparate provenienze. È in programma domenica 22 settembre alle ore 15 presso il Santuario della SS.di“Te Lodiamo” con cornamuse e zampogne della tradizione europea. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale il Baghèt con il patrocinio di Comune e Distretto “Le Cinque terre della Valgandino”, in collaborazione con la Parrocchia di. Ad introdurre il pomeriggio frasarà l’arciprete don Massimo Cornelli, seguito dal neo nato gruppo “Tèra de Baghècc” che eseguirà, con l’accompagnamento del Coretto dei Re Magi e, all’organo, del maestro Nicola Ruggeri, l’inno “Te Lodiamo” che dà il nome all’iniziativa.