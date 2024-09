Atalanta per Cuadrado un debutto da applausi E Gasperini vuole usarlo davanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo, 20 settembre 2024 – Due siluri che hanno sibilato vicino ai pali della porta britannica e un paio di accelerazioni in dribbling. E tantialla fine. Ilin maglia atalantina di Juan Guillermoè stato subito impattante: migliore in campo tra i bergamaschi negli ultimi venti minuti contro l’Arsenal, con la sua effervescenza e velocità. A 36 anni e mezzo il duttile laterale colombiano è apparso già tirato a lucido, dissipando sul nascere ogni possibile perplessità (di una minoranza di tifosi) sulla sua utilità alla causa atalantina.a fine gara lo ha elogiato, ricordando che non si tratta certo di una sorpresa: “È un giocatore forte, che sa giocare a calcio, anche in più ruoli: vista la situazione che abbiamo in attacco, dove siamo in pochi,potrebbe esserci utile anche”.