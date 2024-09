Netflix Ted Sarandos | Le uscite al cinema sono un modo inefficiente di distribuire film da 200 milioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il CEO della società di streaming ha ribadito l'inutilità delle distribuzionitografiche per iad alto budget.ha sottolineato nuovamente il proprio disinteresse anelle saletografiche, soprattutto dopo esperienze non particolarmente redditizie come quella con Glass Onion. Ora che Scott Stuber è fuori dai giochi e determinato a produrreper ilpuò tornare a fare ciò che preferisce, ovvero creare successi per lo streaming. A ribadire il concetto è stato Ted, CEO di, che ha respinto qualsiasi tipo di difesa per la distribuzionetografica e per l'iter distributivo che solitamente si mette in moto a Hollywood. Per alcuni, secondo, la distribuzione in sala non è