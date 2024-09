Mezzo agricolo si rovescia mentre trasporta 33 quintali di mele | un tappeto rosso sulla Statale 38

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chiuro (Sondrio), 19 settembre 2024 – Erano rosse e di ottima qualità le, trentatredi, che si sonote38 stamane poco dopo le sei all’altezza della rotonda “del Baffo” a Chiuro, quella da cui si dipartono le deviazioni per Castionetto e Teglio e verso Castello Dell’Acqua. Con tutta probabilità l’agricoltore che stavando le, contenute negli appositi cassoni, in direzione Ponte in Valtellina ha imboccato troppo velocemente la rotatoria e qui il carico pesante troppo alto oppure non fissato a dovere si è inclinato,ndosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sondrio e i Carabinieri della Compagnia di Sondrio per regolare la viabilità finché la strada è stata sgomberata dal “” di