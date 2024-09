L’iniziativa contro le barriere Fermata dell’autobus? La annuncia il mezzo pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Importante novità per il servizio bus dell’Azienda trasporti Bergamo (Atb). Ieri è stata presentato il "Progetto di vocalizzazione delle fermate dei mezzi Atb": saranno i bus adre il nome dellae la destinazione, grazie ad un impianto audio, sincronizzato al segnale gps, che parlerà a chi è a bordo o in attesa alla. "Si tratta di un atto di civiltà - spiega l’assessore comunale alla Mobilità Marco Berlanda -. Da tempo alcune associazioni, come quella delle persone ipovedenti, chiedevano che venisse installato questo servizio". A bordosarà possibile ascoltare l’annuncio della prossimain doppia lingua, italiano e inglese.