Esce dal Grande Fratello Ecco il primo che se ne va pubblico dispiaciuto | Peccato è tra i migliori

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per ora, nella casa delsembra regnare la tranquillità, ma come in ogni edizione, si stanno già formando i primi gruppetti e cominciano a delinearsi simpatie e antipatie tra i concorrenti. Nel pomeriggio, Ilaria Clemente e Lorenzo Spolverato si sono appartati per discutere dei loro coinquilini, soffermandosi in particolare su Tommaso Franchi. Entrambi hanno ammesso di trovare difficoltà a instaurare un rapporto con lui, attribuendo la colpa alla sua rigidità e alla sua dedizione eccessiva alla cura del corpo e agli allenamenti. Lorenzo ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento di Tommaso, spiegando:“Io voglio essere naturale e farmi trasportare.