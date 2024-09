ULTIM’ORA – Il calcio piange Totò Schillaci | il messaggio di cordoglio della SSC Napoli – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo delè in lutto per la scomparsa di: l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90 si era aggravato nelle ultime ore in seguito a complicazioni del suo stato di salute. È un giorno triste per il mondo dele di tutti i suoi appassionati:si è spento all’ospedale Civico di Palermo. Negli ultimi giorni era salita la preoccupazione circa la sua salute, in seguito a un ricovero che si è reso necessario per una complicazione del suo stato di salute, gravato da un tumore al colon contro cui lottava da tempo. L’annuncio è stato battuto in questi istanti sui social: il TG RAI RegionaleSicilia ha lanciato la notiziascomparsa del campione, che ha fatto in pochissimi minuti il giro del web.