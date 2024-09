Totò Schillaci la malattia raccontata da lui e il blitz nello stesso ospedale di Messina Denaro

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Prima della sua scomparsa, all’età di 59 anni,aveva parlato in alcune interviste della sua, un tumore del colon retto che gli fu diagnosticato a gennaio 2022 e per il quale fu operato due volte. Due interventi imprtanti in seguito ai qualiha vissuto senza retto e sfintere. Il calciatore aveva parlato anche dell’impatto psicologico dellasu di lui, che si trovò ad affrontare anche la depressione, uscendone con l’aiuto di sua moglie, Barbara. L’attaccante raccontò anche di essersi curatodi Matteo, e fu testimone di un episodio eclatante.In due interviste concesse nel 2023, in occasione della sua partecipazione al programma Pechino Express, spiegò perché aveva accettato di partire per l’India.