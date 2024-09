Roberto Baggio piange l’amico Schillaci | Anche stavolta hai voluto sorprendermi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 – “Ciao mio caro amico,hai. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre". Con questo post su Instagram e una foto che li ritrae insieme mentre abbracciati festeggiano un gol della Nazionale,ha ricordato Totò, suo ex compagno di squadra alla Juve e in Nazionale, morto oggi a 59 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Un messaggio toccante quello del compagno di quelle notti indimenticabili, che fa commuovere centinaia di fan. “Solo lacrime e tanta nostalgia”, scrive un utente su Instagram. Il calcio e l’Italia piangono Totò. Gravina: “Il suo volto simbolo di gioia”. Meloni: “Grazie per averci fatto sognare”Il tumore al colon-retto: la malattia che ha ucciso Totò