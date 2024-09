Mette-Marit di Norvegia | il figlio è stato arrestato di nuovo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La principessadiha deciso di affrontare nel silenzio anche l’ennesima notizia riguardante suo. Come riportato dai media norvegesi, infatti, si aggiunge untassello allo scandalo che circonda Marius Borg Hoiby. Ildella futura regina, infatti, ènuovamente arredalla polizia. La scelta delle autorità riguarda gli stessi fatti che hanno scatenato l’inizio della bufera alcune settimane fa. Marius Borg Hoiby (27 anni) è ilmaggiore della principessa ereditariadi. Il ragazzo non si trova in linea di successione al trono, dal momento che non èdel principe Haakon, attuale erede. La moglie, infatti, lo aveva generato da una precedente relazione. Nonostante ciò, èsempre molto presente negli eventi privati e non solo della Famiglia Reale.