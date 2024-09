Juve Yildiz alla Del Piero | il precedente di 29 anni fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Torino, 18 settembre 2024 – E’ il suo idolo, la sua fonte di ispirazione, indossa la maglia numero dieci che Delha onorato per tanti. Kenanha fatto boom all’esordio. Lo ha fatto brutto il gol, a giro a baciare il palo, proprio come Alex che incantava col destro, talmente tanto che l’avvocato GiAgnelli lo aveva ribattezzato il ‘Pinturicchio’. Ilè del 1995, agli albori di quella Champions che poi Lippi sollevò nel maggio 1996 all’Olimpico. Pinturicchio segnò a Dortmund diventando il più giovanentino a farlo nella coppa dalle grandi orecchie, 20e 308 giorni. Ma si sa, i record sono fatti per essere battuti e ieri sera, nell’ottima vittoria delladi Motta sul Psv, Kenance l’ha fatta. Gol all’esordio a 19e 136 giorni.