È morto Totò Schillaci l’eroe delle Notti Magiche di Italia ’90

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Salvatore ‘, l’indimenticabile eroe” di’90. Il celebre ex attaccante siciliano, noto per la sua grinta in campo e il suo incredibile talento sotto porta, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Da diversi giorni era ricoverato in ospedale a Palermo. Avrebbe compiuto 60 anni a dicembre.: dalla Sicilia alla Serie A Salvatoreè nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e ha iniziato la sua carriera calcistica con il Messina, squadra in cui ha militato dal 1982 al 1989. È stato qui, nella Serie C1 e successivamente in Serie B, cheha cominciato a far parlare di sé, dimostrando un innato fiuto per il gol e una determinazione fuori dal comune. Le sue prestazioni con i giallorossi gli hanno valso l’attenzione dei grandi clubni.