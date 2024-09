Corruzione | blitz polizia Piacenza in quattro province 16 indagati e perquisizioni**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (Adnkronos) – È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione anticorruzione delladi, coordinata dalla locale procura della Repubblica, che coinvolge dipendenti pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nelledi, Parma, Pavia e Lodi. Come fa sapere lasono in corso di esecuzione perquisizioni a carico di 16 persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d?ufficio, concussione e falso in atto pubblico.