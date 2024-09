? Il raddoppio del giorno | le nostre dritte di giornata

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Questo contenuto è disponibile solo per gli utenti iscritti Inserisci la tua Email per sbloccare questo contenuto Invia La tua Email è al 100% salva da qualsiasi Spam Continuando accetto Termini e Condizioni & Privacy Policy Se stai cercando il colpaccio giornaliero per la tua schedina, sei nel posto giusto! Abbiamo analizzato al microscopio le partite di oggi e ti proponiamo una singola da urlo e unche promette di rimpolpare il portafoglio! Scopri subito come spaccare lacon lesu Club Brugge-Borussia Dortmund, Celtic-Slovan Bratislava e PSG-Girona! SINGOLA DELPercentuale rischio (stake): 4% Partita:Champions League – 18 settembre 2024, ore 21:00Club Brugge vs Borussia Dortmund Dritta: Borussia Dortmund in trasferta – Pronostico: 2Quota: 2.