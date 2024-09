Venite sta picchiando mamma | bimbo chiama il 112 e denuncia il padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) In provincia di Taranto, un ragazzino hato il 112 perre il, un uomo di 45 anni, facendo emergere una situazione familiare segnata da oltre un anno da violenze fisiche e psicologiche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il minore ha contattato la polizia dopo che ilaveva tentato di aggredire la madre. “vuole picchiare la” così il ragazzo si è frapposto tra i genitori per evitare che la situazione degenerasse.Leggi anche: Segregata e ridotta in schiavitù per anni dal compagno: arrestato nel casertano All’arrivo degli agenti della squadra volante, hanno trovato la madre e i figli terrorizzati, mentre ilmostrava ancora atteggiamenti aggressivi.