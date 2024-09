Serie A torna il Decreto Crescita | la mossa del Governo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 17 settembre 2024) LaA puòre a sorridere con il ritorno del, ladelper la sua reintegrazione spiazza tutti Ilè pronto a riportare ottimismo nel panorama del calcio italiano, dopo la pausa forzata a fine 2023 a causa dell’intervento delMeloni. Questo provvedimento prevede la detassazione al 50% delle imposte per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia, una misura cruciale per i club diA. Ilrappresenta una spinta significativa per attrarre talenti internazionali, poiché i giocatori che guadagnano un lordo pari o superiore a un milione di euro beneficeranno di un abbattimento fiscale considerevole.