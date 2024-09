Scontri Cagliari-Napoli dal Giudice Sportivo la sentenza | multa! I dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024)è stata caratterizzata, purtroppo, da alcuni episodi di violenza e disordini sugli spalti. Motivo per cui la partita è stata sospesa per circa sei minuti di gioco. Oggi è arrivata la decisione delcon una diffida da parte di entrambi i club. DISORDINI – Entrambi i club sono statiti con un’ammenda di 30.000 euro ciascuno, in seguito aglitra le tifoserie e il lancio di fumogeni che ha interrotto la partita per diversi minuti. Durante il match, disputato alla Unipol Domus, l’atmosfera si è accesa al 25° minuto del primo tempo. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del, i tifosi posizionati nella Curva Sud dello stadio, occupata dai sostenitori del, hanno lanciato tre fumogeni verso i tifosi napoletani., la decisione delMULTE – “Ammenda di € 30.