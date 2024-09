Preservare il nuovo singolo di Christian Diotto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildidisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 13 settembre. “” è un brano autobiografico che invita a fermarsi un attimo per contemplare chi amiamo veramente, in una vita frenetica, dove tutto accade e scorre velocemente, spesso senza nemmeno accorgercene. Il dolce ricordo permette di immergersi profondamente in un crescendo sempre più intenso, fino a esplodere in una dichiarazione d’amore incondizionato ed eterno. Il tema prevalente della canzone è la perseveranza, attraverso la quale l’autore si manifesta con anima e cuore per rassicurare l’altro, nonostante le proprie vicissitudini, garantendogli protezione dai mali, pericoli e danni che la vita può inaspettatamente presentare.