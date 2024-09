Meteo Roma | maltempo nel pomeriggio miglioramento in serata

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2024) Previsioni pere Lazio Mercoledì 18 Settembre 2024, cieli irregolarmente nuvolosi durante le ore mattutine. Nelè previsto un peggioramento con precipitazioni sparse e possibili temporali. In, il tempo tenderà a migliorare con cieli nuovamente irregolarmente nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13°C e una massima di 25°C. Lazio Per il resto della regione Lazio, la mattinata sarà caratterizzata da isolati piovaschi lungo le coste. Nel, atteso un generale peggioramento con precipitazioni sparse su gran parte del territorio. In, ancora qualche piovasco sui settori settentrionali e lungo le zone costiere. Situazione Nazionale Nord Italia Al nord, al mattino si assisterà a molta nuvolosità in transito con piogge e temporali, specialmente tra Emiliagna, Piemonte e Lombardia meridionale. Il Triveneto avrà schiarite.