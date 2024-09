Meloni vede Starmer La sinistra britannica elogia la premier | Modello sui migranti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) The italian job. Gronda soddisfazione Giorgia: a esaltare la sua politica dell’immigrazione come "" è illaburista Keir. Il leader che ha riportato al governo lanel Regno Unito e quella che ha affermato la prima vittoria della destra radicale in Italia, dovrebbero essere divisi su tutto, su qualcosa lo sono davvero ma quando si arriva a parlare di immigrazione la sintonia è completa e l’esempio da seguire è quello italiano. "Qui ci sono state riduzioni drastiche di arrivi nell’ultimo anno: voglio capire come è successo", diceal termine dell’incontro con la presidente del Consiglio a Villa Pamphilj. "La sfida dell’immigrazione irregolare è un problema che riguarda entrambi i nostri Paesi, ma anche tutta l’Europa".