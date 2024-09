L' intervista a Bucci | Gli avversari senza piani L' esempio di Genova diventi il modello-Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Marcoè il super tecnico che guidada due mandati. Dopo tanta esperienza alla guida di aziende private, anche negli Stati Uniti,è tornato inper provare ad applicare alla macchina pubblica le dinamiche manageriali del privato. La settimana scorsa ha annunciato ufficialmente la sua candidatura come Presidente della Liguria alle elezioni regionali del 27-28 ottobre. Ieri ha annunciato che le liste civiche che lo sosterranno saranno due. Alle due civiche si aggiungono Fratelli d', Forza, Lega. In un primo momento,aveva rifiutato la candidatura a causa delle proprie condizioni di salute e per altri motivi, per poi cambiare idea.