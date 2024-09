La muffa che ha affascinato Rasmus Munk dell' Alchemist di Copenhagen trasforma gli scarti in ricette gourmet

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Negli ultimi due anni Vayu Hill-Maini ha collaborato con un teamo chef del Blue Hill at Stone Barns, un ristorante con due stelle Michelin a Pocantico Hills, New York, per creare piatti saporiti a partire da muffe coltivate su cereali e legumi, compresa la polpa di scartoa produzione del latte d'avena. Una ricerca che, dopo anni di studi tra laboratorio e cucina, è stata pubblicata sulla rivista Nature Microbiology nella quale un gruppo di scienziati guidati da Vayu Hill-Maini, chef e ricercatore presso l'UniversitĂa California Berkeley, spiega come utilizzare il fungo Neurospora intermedia per fermentare alimenti un tempo considerati rifiuti. I ricercatori hanno scoperto che il fungo può crescere su una serie di sottoprodotti, tra cui polpa di frutta e verdura edi latte di origine vegetale.