Juventus-PSV Giuntoli | Cercato di rimettere il club sulla retta via

(Di martedì 17 settembre 2024) “E’ una grande emozione: non sono più nuovo di questa manifestazione, ma tornarci con laè speciale”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica della, Cristiano, a pochi minuti dal match contro il PSV in Champions League: “Abbiamo appena cominciato, sappiamo che è un percorso, siamo contenti di quanto fatto. Abbiamodi risanare unche perdeva tanto mettendolovia, investendo poi sui giovani, abbassando il monte ingaggio e cercando di lavorare come crescita del gruppo e non dei singoli”. E sul mercato: “E’ andato di pari passo il fattore tecnico e quello finanziario. Abbiamo investito i soldi sui cartellini, ma abbiamo preso ragazzi con salari molto bassi. Abbiamodi trovare un equilibrio per far partire un nuovo corso”.-PSV,: “diilvia” SportFace.