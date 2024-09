Ippoliti | Con i giovani costruiamo la Toscana del futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) di Roberto Davide Papini TOLOSA (Francia) "Vogliamo far conoscere a una platea internazionale il crescendo di attività nel mondo dell’animazione e del fumetto che ci sono in". Stefania, direttrice dellaFilm Commission spiega il senso della partecipazione al Cartoon Forum in corso fino a giovedì 19 a Tolosa, in Francia. "Ho in mente - aggiunge- la lunga tradizione di Lucca Comics e la sua vivacità, le scuole di fumetto e animazione, gli artisti, i produttori, i professionisti del settore che lavorano nella nostra regione". Il Cartoon Forum è una grande manifestazione (non un Festival, ma un evento per addetti ai lavori) che ogni anno vede la presentazione dei progetti delle serie europee in animazione che vedremo nei prossimi anni.