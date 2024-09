Il nuovo mensile di approfondimento ’Montecatini città futura’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Unperiodicoè sbarcato in. Si chiama. Il direttore responsabile è il giornalista e storico Vasco Ferretti. "Montecatini ha una storia nobile e un grande patrimonio artistico e culturale riconosciuto dall’Unesco, ma non ancora valorizzato come si dovrebbe", ha detto Ferretti. Poi è stata la volta di Gianluca Fiorini, dirigente di banca ed esperto di marketing che si è soffermato sul progetto Dmo, sul ruolo della Cassa depositi e prestiti e sulla nuova tassa di soggiorno. Giuseppe Romano ha parlato del contributo importante che le belle menti potrebbero dare alla, citando nello specifico Alex Cibelli: "Opera ad Edimburgo come responsabile di un grande gruppo internazionale attivo nel campo dei resort e delle spa e che ha preparato per l’occasione un corposo ed interessante business plan su Montecatini Terme".