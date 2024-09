Ecco la prima campanella | Un’emozione per tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024)a scuola. Dopo che a inizio mese hanno preso il via i servizi comunali e convenzionati impegnati nello zero-sei, ieriper oltre 10mila studenti: dalle materne alle superiori passando per elementari e medie, fino ad arrivare ai percorsi di formazione. In totale, sono 12mila gli alunni tornati in classe. Il sindaco Marco Panieri, insieme al vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, ha portato come da tradizione alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale simbolicamente il saluto e il migliore augurio per il nuovo anno a nome di tutta la città, andando in visita all’istituto comprensivo 2 in via Cavour (medie Innocenzo da Imola, materna statale ed elementari Carducci), al liceo scientifico Valeriani in via Gucciardini e al Ciofs-Fp Emilia Romagna Ets in via Pirandello.