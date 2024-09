Dia-Castellanos Lazio-Verona finisce 2-1

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – A quasi un mese dal successo all’esordio sul Venezia, latorna alla vittoria superando 2-1 ilallo stadio Olimpico grazie ai gol di Dia al 5? eal 20‘, inutile per i gialloblù la rete del momentaneo pareggio di Tengstedt al 7’. I biancocelesti si portano così al sesto posto in classifica con 7 punti, scavalcando proprio gli scaligeri fermi a quota 6 in settima posizione insieme a Empoli e Atalanta. Il match Inizio scoppiettante di patita con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo soli cinque minuti. Bell’azione individuale di Dia che parte da sinistra, stringe verso il centro e calcia con il destro, Montipò non ci arriva e lapassa in vantaggio. Dopo solo due minuti però gli ospiti trovano immediatamente il pari con Tengstedt.